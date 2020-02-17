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Обвал фондових ринків через
коронавірус обійде Україну...

Обвал фондових ринків через коронавірус обійде Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 20:13

Обвал фондових ринків через коронавірус обійде Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Обвал світових фондових ринків не матиме прямого впливу на український ринок, оскільки він представлений переважно державними цінними паперами.

Дивися повний текст Обвал фондових ринків через коронавірус обійде Україну стороною - Рожкова.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 20:14

Криза нас мине. Таке ми вже колись чули... Наслідки теж бачили...
agcsc
 
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