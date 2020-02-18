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Названо найкращу кредитну
картку - FinAwards 2020

Названо найкращу кредитну картку - FinAwards 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:42

Названо найкращу кредитну картку - FinAwards 2020

Пропонуємо до обговорення:
В столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.

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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:42

тяжело, когда в стране не осталось журналистов, а одни копирайтеры. Даже результаты своего конкурса не могут правильно скопировать. Не благодарите

Лучшая кредитная карта класса standard/classic – monobank
Лучшая кредитная карта VIP-класса – ПриватБанк
Востаннє редагувалось maximus в П'ят 28 лют, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:46

maximus Я еще и удивился, как это карта Привата лучше Моно, если у второй условия во всем выгоднее.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:52

  sergiylfc написав:maximus Я еще и удивился, как это карта Привата лучше Моно, если у второй условия во всем выгоднее.


не изучал Приват, но Монобанк ничем не лучше Максимум от Альфа-Банк.
62 дня - грейс
до 200 тыс кредитный лимит, а не до 100.
Такой же голимый кешбек до 20% по категориям как и у Моно
maximus
 
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