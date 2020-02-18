В столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.
Дивися повний текст Названо найкращу кредитну картку - FinAwards 2020.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:42
Названо найкращу кредитну картку - FinAwards 2020
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращу кредитну картку - FinAwards 2020.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:42
тяжело, когда в стране не осталось журналистов, а одни копирайтеры. Даже результаты своего конкурса не могут правильно скопировать. Не благодарите
Лучшая кредитная карта класса standard/classic – monobank
Лучшая кредитная карта VIP-класса – ПриватБанк
Востаннє редагувалось maximus в П'ят 28 лют, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:46
maximus Я еще и удивился, как это карта Привата лучше Моно, если у второй условия во всем выгоднее.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:52
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