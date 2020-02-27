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На FinAwards 2020 визначили
найкращий мобільний банк України

На FinAwards 2020 визначили найкращий мобільний банк України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 22:11

На FinAwards 2020 визначили найкращий мобільний банк України

Пропонуємо до обговорення:
У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.

Дивися повний текст На FinAwards 2020 визначили найкращий мобільний банк України.
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