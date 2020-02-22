Компанія Huawei формально анонсувала смартфон Huawei Enjoy 10e, який надійде в продаж вже на цьому тижні. Тоді ж будуть опубліковані ціни і додаткові подробиці.
Дивися повний текст Huawei анонсувала компактний смартфон (фото).
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Додано: Суб 29 лют, 2020 01:13
Huawei анонсувала компактний смартфон (фото)
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Дивися повний текст Huawei анонсувала компактний смартфон (фото).
Додано: Суб 29 лют, 2020 01:14
А совсем недавно аппараты с пятидюймовым экраном называли мегалопатами, которые ни в карман не помещаются, ни в руку. Растут карманы и руки. Или дюймы уменьшаются :)
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