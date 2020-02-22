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Huawei анонсувала
компактний смартфон (фото)

Huawei анонсувала компактний смартфон (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 01:13

Huawei анонсувала компактний смартфон (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei формально анонсувала смартфон Huawei Enjoy 10e, який надійде в продаж вже на цьому тижні. Тоді ж будуть опубліковані ціни і додаткові подробиці.

Дивися повний текст Huawei анонсувала компактний смартфон (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 01:14

А совсем недавно аппараты с пятидюймовым экраном называли мегалопатами, которые ни в карман не помещаются, ни в руку. Растут карманы и руки. Или дюймы уменьшаются :)
moveton
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