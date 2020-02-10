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Nokia хоче відродити культовий телефон XpressMusic
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 лют, 2020 12:01
Пропонуємо до обговорення:
Новий телефон Nokia був сертифікований TENAA в Китаї, отримавши номер TA-1212. Новий пристрій являє собою функціональний телефон, швидше за все, на основі S30 +, судячи з деяких відомих характеристик.
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R2
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Додано: Суб 29 лют, 2020 12:01
У Nokia Mobile ни ума, ни фантазии! Какой смысл плодить однотипные девайсы (216, 210, 150), а теперь вот этот? Хоть бы камеру уже помощнее поставили!
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voldemar900
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Пон 10 лют, 2020 13:39
sal
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