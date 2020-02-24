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52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 лют, 2020 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша кількість ризикових новобудов.
Дивися повний текст 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових (інфографіка)
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Додано: Суб 29 лют, 2020 12:35
А судьи кто?
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Додано: Суб 29 лют, 2020 12:39
Цікаво чому прокуратура цим не займається?
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