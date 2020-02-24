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52% новобудов в Києві потрапляють
в категорію ризикових...

52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 12:35

52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша кількість ризикових новобудов.

Дивися повний текст 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових (інфографіка).
R2
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А судьи кто?
welmexplus
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Цікаво чому прокуратура цим не займається?
silver_arrow_ua
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