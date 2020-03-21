52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...

Додано: Нед 01 бер, 2020 13:12

Основная проблема в том, что гос-во не несет никакой ответственности перед инвесторами за свои решения. Сегодня разрешения вам выдали, а после общественного резонанса могут так же легко и забрать. Дальше суды и прочий "азарт" со взятками и рулеткой... Иногда складывается впечатление, что так и задумано изначально: сначала типа дать разрешение, закрыв глаза на нарушения, собрать с инвесторов денег, потом это разрешение забрать и судитесь хоть до посинения... мы ведь такие белые и пушистые, действуем по закону, на активистов реагируем, вот только инвесторам от этого толку ноль, а окончания строительства можно ждать годами, а то и десятилетиями. И никакие суды вам не помогут, т.к. типа все по закону, форс-мажор у застройщика и т.п.