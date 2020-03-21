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52% новобудов в Києві потрапляють
в категорію ризикових...

52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 12:35

52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша кількість ризикових новобудов.

Дивися повний текст 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових (інфографіка).
R2
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А судьи кто?
welmexplus
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Цікаво чому прокуратура цим не займається?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 14:11

  silver_arrow_ua написав:Цікаво чому прокуратура цим не займається?

Прокуратура, сегодня не несёт Право общего надзора за исполнением Законодательства.
- официально это "рынок" - если Вы считаете, что Вас кинули обращайтесь в Суд.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 08:41

silver_arrow_ua тому що!
optyma33
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 13:12

Основная проблема в том, что гос-во не несет никакой ответственности перед инвесторами за свои решения. Сегодня разрешения вам выдали, а после общественного резонанса могут так же легко и забрать. Дальше суды и прочий "азарт" со взятками и рулеткой... Иногда складывается впечатление, что так и задумано изначально: сначала типа дать разрешение, закрыв глаза на нарушения, собрать с инвесторов денег, потом это разрешение забрать и судитесь хоть до посинения... мы ведь такие белые и пушистые, действуем по закону, на активистов реагируем, вот только инвесторам от этого толку ноль, а окончания строительства можно ждать годами, а то и десятилетиями. И никакие суды вам не помогут, т.к. типа все по закону, форс-мажор у застройщика и т.п.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 13:16

Re: 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових.

  Kudrjavuy написав:если Вы считаете, что Вас кинули обращайтесь в Суд.


Глупый совет от человека который даже понятия не имеет как проходят "земельные", строительные и прочие спорные суды в Украине, особенно в Киеве и Киевской области...
У обычного честного рядового инвестора шансов НОЛЬ и крайних нет!
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 00:19

Среди них 523 имеют судебные дела, 352 фигурируют в уголовных делах, 76 имеют исполнительные производства

---- и это только в Киеве.. масштабы по всей стране представляете?? А сколько бабла перемыли за почти 30 лет..представляете? Но новой власти пофиг..они в десна целуются с бывшей властью...
mts_escare
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:41

  Watcher написав:Основная проблема в том, что гос-во не несет никакой ответственности перед инвесторами за свои решения. Сегодня разрешения вам выдали, а после общественного резонанса могут так же легко и забрать. Дальше суды и прочий "азарт" со взятками и рулеткой... Иногда складывается впечатление, что так и задумано изначально: сначала типа дать разрешение, закрыв глаза на нарушения, собрать с инвесторов денег, потом это разрешение забрать и судитесь хоть до посинения... мы ведь такие белые и пушистые, действуем по закону, на активистов реагируем, вот только инвесторам от этого толку ноль, а окончания строительства можно ждать годами, а то и десятилетиями. И никакие суды вам не помогут, т.к. типа все по закону, форс-мажор у застройщика и т.п.

Ну активісти то одне, але коли починають будівництво на ділянці яка взагалі це не дозволяє і при тому збирають гроші з інвесторів щоб на них за взятки змінити колись потім призначення земельної ділянки - то таку хрінь присікати повинні прямо на етапі видачі дозволів. А початок будівництва без дозволів - то має бути справа автоматично або прокуратури або МВС.
Чи я помиляюсь?
silver_arrow_ua
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