Найбільша кількість ризикових новобудов.
Дивися повний текст 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових (інфографіка).
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Додано: Суб 29 лют, 2020 12:35
52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових (інфографіка).
Додано: Суб 29 лют, 2020 14:11
Прокуратура, сегодня не несёт Право общего надзора за исполнением Законодательства.
- официально это "рынок" - если Вы считаете, что Вас кинули обращайтесь в Суд.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 01 бер, 2020 13:12
Основная проблема в том, что гос-во не несет никакой ответственности перед инвесторами за свои решения. Сегодня разрешения вам выдали, а после общественного резонанса могут так же легко и забрать. Дальше суды и прочий "азарт" со взятками и рулеткой... Иногда складывается впечатление, что так и задумано изначально: сначала типа дать разрешение, закрыв глаза на нарушения, собрать с инвесторов денег, потом это разрешение забрать и судитесь хоть до посинения... мы ведь такие белые и пушистые, действуем по закону, на активистов реагируем, вот только инвесторам от этого толку ноль, а окончания строительства можно ждать годами, а то и десятилетиями. И никакие суды вам не помогут, т.к. типа все по закону, форс-мажор у застройщика и т.п.
Додано: Нед 01 бер, 2020 13:16
Re: 52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових.
Додано: Пон 02 бер, 2020 00:19
Среди них 523 имеют судебные дела, 352 фигурируют в уголовных делах, 76 имеют исполнительные производства
---- и это только в Киеве.. масштабы по всей стране представляете?? А сколько бабла перемыли за почти 30 лет..представляете? Но новой власти пофиг..они в десна целуются с бывшей властью...
Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:41
Ну активісти то одне, але коли починають будівництво на ділянці яка взагалі це не дозволяє і при тому збирають гроші з інвесторів щоб на них за взятки змінити колись потім призначення земельної ділянки - то таку хрінь присікати повинні прямо на етапі видачі дозволів. А початок будівництва без дозволів - то має бути справа автоматично або прокуратури або МВС.
Чи я помиляюсь?
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