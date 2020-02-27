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Податки на посилки: українці знайшли лазівки в нових нормах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 лют, 2020 14:10
Пропонуємо до обговорення:
З липня 2019 годав Україні істотно посилилися ліміти на посилки з-за кордону.
Дивися повний текст Податки на посилки: українці знайшли лазівки в нових нормах
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Додано: Суб 29 лют, 2020 14:10
Какие лазейки? Название статьи не отвечает ее содержимому.
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