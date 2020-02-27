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Індексація пенсій з 1 березня:
кому скільки додадуть

Індексація пенсій з 1 березня: кому скільки додадуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 14:30

Індексація пенсій з 1 березня: кому скільки додадуть

Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня українських пенсіонерів чекає чергове підвищення пенсій - це буде вже друга за рахунком їх автоматична індексація.

Дивися повний текст Індексація пенсій з 1 березня: кому скільки додадуть.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 14:30

А камин уже решил это вопрос?
buhuni
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