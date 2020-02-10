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ПФУ збільшив виплату пенсій в лютому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 лют, 2020 14:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ПФУ в Facebook.
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R2
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Додано: Суб 29 лют, 2020 14:32
Камин ещё не утвердил индексацию
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buhuni
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