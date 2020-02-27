У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.
Дивися повний текст Народний банк: кого вибрали українці - FinAwards 2020.
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Додано: Суб 29 лют, 2020 19:54
Народний банк: кого вибрали українці - FinAwards 2020
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Народний банк: кого вибрали українці - FinAwards 2020.
Додано: Суб 29 лют, 2020 19:54
А Monobank хіба банк? Цікаво давати нагороду "Народний банк" роздрібному продукту.
Додано: Суб 29 лют, 2020 20:11
это про виртуальный монобанк?
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