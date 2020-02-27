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Народний банк: кого вибрали
українці - FinAwards 2020

Народний банк: кого вибрали українці - FinAwards 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 19:54

Народний банк: кого вибрали українці - FinAwards 2020

Пропонуємо до обговорення:
У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.

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R2
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А Monobank хіба банк? Цікаво давати нагороду "Народний банк" роздрібному продукту.
BIGor
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имеют квалифицированный, вежливый персонал для работы с клиентами

это про виртуальный монобанк?
Tabak
 
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