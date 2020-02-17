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Вартість вищої освіти в
Україні зросте, – заступник...

Вартість вищої освіти в Україні зросте, – заступник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 20:14

Вартість вищої освіти в Україні зросте, – заступник...

Пропонуємо до обговорення:
В українських вишах у 2020 році значно зросте вартість на контрактній формі навчання.

Дивися повний текст Вартість вищої освіти в Україні зросте, – заступник міністра освіти.
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