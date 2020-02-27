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На Пенсійний фонд України
чекає серйозна перевірка -...

На Пенсійний фонд України чекає серйозна перевірка -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 21:26

На Пенсійний фонд України чекає серйозна перевірка -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст На Пенсійний фонд України чекає серйозна перевірка - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 21:26

Нешановний пан Гончарук! Треба перш за все вам виконати чинний закон щодо індексації пенсій у березні, а потім займатися Пенсфондом.
vladimirskiy2020
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