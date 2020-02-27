Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст На Пенсійний фонд України чекає серйозна перевірка - Гончарук.
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Додано: Суб 29 лют, 2020 21:26
На Пенсійний фонд України чекає серйозна перевірка -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Пенсійний фонд України чекає серйозна перевірка - Гончарук.
Додано: Суб 29 лют, 2020 21:26
Нешановний пан Гончарук! Треба перш за все вам виконати чинний закон щодо індексації пенсій у березні, а потім займатися Пенсфондом.
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