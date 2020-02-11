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Дубілет розповів, від яких
паперових документів уряд не...

Дубілет розповів, від яких паперових документів уряд не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 22:08

Дубілет розповів, від яких паперових документів уряд не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Дивися повний текст Дубілет розповів, від яких паперових документів уряд не відмовлятиметься.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 22:08

про то что не нужно хранить кассовые жокументы писал в твитере, твитер не документ его проверке не покажешь. попрогу министра издавать указы или передавать в раду законы подзаконные акты, а не писать в твитере, Закон в урядовом ккрьере прошу напечатать а не пост в соц сетях. или пусть примут в раде закон что твитер и фейсбук можно показывать прлверке с налоговой вместо ссылки на статью закона.
yama
 
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