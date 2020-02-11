Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.
Дивися повний текст Дубілет розповів, від яких паперових документів уряд не відмовлятиметься.
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Додано: Суб 29 лют, 2020 22:08
Дубілет розповів, від яких паперових документів уряд не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет розповів, від яких паперових документів уряд не відмовлятиметься.
Додано: Суб 29 лют, 2020 22:08
про то что не нужно хранить кассовые жокументы писал в твитере, твитер не документ его проверке не покажешь. попрогу министра издавать указы или передавать в раду законы подзаконные акты, а не писать в твитере, Закон в урядовом ккрьере прошу напечатать а не пост в соц сетях. или пусть примут в раде закон что твитер и фейсбук можно показывать прлверке с налоговой вместо ссылки на статью закона.
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