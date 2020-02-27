|
|
|
В Україні з'явився вертоліт для транспортування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 лют, 2020 22:48
Пропонуємо до обговорення:
ГСЧС отримала в своє розпорядження санітарний вертоліт Мі-8, який обладнаний для транспортування інфекційних хворих, повідомили в МВС України, до якого входить ГСЧС.
Дивися повний текст В Україні з'явився вертоліт для транспортування інфекційних хворих (фото, відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93756
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 лют, 2020 22:49
Один вертолет на всю страну? Вы это серьёзно?
-
knoppixx
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 19.02.12
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|