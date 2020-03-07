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В Україні з'явився вертоліт
для транспортування...

В Україні з'явився вертоліт для транспортування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 22:48

В Україні з'явився вертоліт для транспортування...

Пропонуємо до обговорення:
ГСЧС отримала в своє розпорядження санітарний вертоліт Мі-8, який обладнаний для транспортування інфекційних хворих, повідомили в МВС України, до якого входить ГСЧС.

Дивися повний текст В Україні з'явився вертоліт для транспортування інфекційних хворих (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 22:49

Один вертолет на всю страну? Вы это серьёзно?
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 20:00

Re: В Україні з'явився вертоліт для транспортування...

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) получила в свое распоряжение санитарный вертолет Ми-8, который оборудован для транспортирования инфекционных больных,"
Красиво звучит, а по сути - МЧС взяли в оренду вертолёт. И чего тут кипишь разводить ?

  knoppixx написав:Один вертолет на всю страну? Вы это серьёзно?

А больше нету! Остальные в Африке деньги зарабатывают своим ЧАСТНЫМ владельцам :)
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 20:29

  knoppixx написав:Один вертолет на всю страну? Вы это серьёзно?

Так это для элиты, раскатали губу.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 13:46

очередной распил, когда будет нужно никто не поможет, нет государства.
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:05

  censerus написав:очередной распил, когда будет нужно никто не поможет, нет государства.

Зато есть свобода и демократия, а больше ничего и не нужно :mrgreen:
optyma33
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:10

А как же хлев-1? Помнится был такой новейший гвинтокрыл.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:45

Страна на коленях.
1 вертолет - цэ пэрэмога)
Реально звучит как хохма.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:00

Для страны где
– В санавиации есть один дежурный нейрохирург на всю Киевскую область, который выезжает по необходимости. Санавиация сейчас – это не вертолет, а просто едущая с мигалками, часто по колдобинам плохой дороги, скорая помощь. Вертолетов в санавиации нет уже давно. Нейрохирурга или любого другого врача привозят к пациенту, он оценивает ситуацию и решает, что делать дальше – оперировать или транспортировать, – рассказывает Фокусу член Украинской ассоциации нейрохирургов Руслан Новиков.

уже перемога.
Gastarbaiter
 
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