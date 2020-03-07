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В Україні з'явився вертоліт для транспортування...
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Додано: Суб 29 лют, 2020 22:48
Пропонуємо до обговорення:
ГСЧС отримала в своє розпорядження санітарний вертоліт Мі-8, який обладнаний для транспортування інфекційних хворих, повідомили в МВС України, до якого входить ГСЧС.
Дивися повний текст В Україні з'явився вертоліт для транспортування інфекційних хворих (фото, відео)
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Додано: Суб 29 лют, 2020 22:49
Один вертолет на всю страну? Вы это серьёзно?
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knoppixx
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Додано: Нед 01 бер, 2020 20:00
"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) получила в свое распоряжение санитарный вертолет Ми-8, который оборудован для транспортирования инфекционных больных,"
Красиво звучит, а по сути - МЧС взяли в оренду вертолёт. И чего тут кипишь разводить ?
knoppixx написав:
Один вертолет на всю страну? Вы это серьёзно?
А больше нету! Остальные в Африке деньги зарабатывают своим ЧАСТНЫМ владельцам
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Додано: Нед 01 бер, 2020 20:29
knoppixx написав:
Один вертолет на всю страну? Вы это серьёзно?
Так это для элиты, раскатали губу.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 13:46
очередной распил, когда будет нужно никто не поможет, нет государства.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 17:10
А как же хлев-1? Помнится был такой новейший гвинтокрыл.
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summacut
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Додано: Нед 08 бер, 2020 22:45
Страна на коленях.
1 вертолет - цэ пэрэмога)
Реально звучит как хохма.
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hazanovich_alexey
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Додано: Нед 08 бер, 2020 23:00
Для страны где
– В санавиации есть один дежурный нейрохирург на всю Киевскую область, который выезжает по необходимости. Санавиация сейчас – это не вертолет, а просто едущая с мигалками, часто по колдобинам плохой дороги, скорая помощь. Вертолетов в санавиации нет уже давно. Нейрохирурга или любого другого врача привозят к пациенту, он оценивает ситуацию и решает, что делать дальше – оперировать или транспортировать, – рассказывает Фокусу член Украинской ассоциации нейрохирургов Руслан Новиков.
уже перемога.
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Gastarbaiter
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