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Мінфін підтримує зниження податку на доходи українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 бер, 2020 00:39
Пропонуємо до обговорення:
Міністер фінансів Оксана Маркарова підтримує ідею зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), але для цього мають бути створені умови.
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