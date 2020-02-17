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Кого треба допускати на
ринок землі: думка експерта

Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 07:50

Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібна детінізація земельних відносин.

Дивися повний текст Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта.
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Розуйте очи, где вы видите инистранных инвесторов? Они не умеют работать в коррумпированой стране где в суд и сбу нужно занести всю прибиль! Смотрите на банковскую систему где они еще присутствуют и что бы сней было если не райфайзен уксиб отп! Будет как афера приватизации кучмы - землю скупят ахметовы а потом уже будет реформа и будут продавать иностранцам по РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ!!!!
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