Україні потрібна детінізація земельних відносин.
Дивися повний текст Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта.
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Додано: Нед 01 бер, 2020 07:50
Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кого треба допускати на ринок землі: думка експерта.
Додано: Нед 01 бер, 2020 08:40
Розуйте очи, где вы видите инистранных инвесторов? Они не умеют работать в коррумпированой стране где в суд и сбу нужно занести всю прибиль! Смотрите на банковскую систему где они еще присутствуют и что бы сней было если не райфайзен уксиб отп! Будет как афера приватизации кучмы - землю скупят ахметовы а потом уже будет реформа и будут продавать иностранцам по РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ!!!!
Додано: Нед 01 бер, 2020 22:24
Кого угодно! Хоть колумбийских наркобаронов.
Самое главное прописать условия, как эту землю забрать обратно. Берите пример с безвиза.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:21
l4567 Взагалі-то декілька світових аграрних грандів(Монсанто, Піонер, Баєр, ...) вже працюють на українському ринку? Чи Ви за межі банок не виїжджаєте?
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