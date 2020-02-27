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У Польщі українці зможуть
працювати без дозволу на...

У Польщі українці зможуть працювати без дозволу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 08:46

У Польщі українці зможуть працювати без дозволу на...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляє "Польське радіо".

Дивися повний текст У Польщі українці зможуть працювати без дозволу на роботу вдвічі довше.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 08:46

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