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McDonald's і Starbucks розробили
багаторазові "розумні"...

McDonald's і Starbucks розробили багаторазові "розумні"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:02

McDonald's і Starbucks розробили багаторазові "розумні"...

Пропонуємо до обговорення:
Мережі McDonald's і Starbucks розробили багаторазові "розумні" стаканчики.

Дивися повний текст McDonald's і Starbucks розробили багаторазові \"розумні\" стаканчики.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:02

И как это понимать?
Макдак вернулся к автоматами с газировкой за 3 копейки?
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straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:13

Re: McDonald's і Starbucks розробили багаторазові

  straponesa написав:И как это понимать?
Макдак вернулся к автоматами с газировкой за 3 копейки?
Вот это поворот!
А нас пугали гриппом, сифилисом и холерой...

Дезінфекція різна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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