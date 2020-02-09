Мережі McDonald's і Starbucks розробили багаторазові "розумні" стаканчики.
Дивися повний текст McDonald's і Starbucks розробили багаторазові \"розумні\" стаканчики.
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Додано: Нед 01 бер, 2020 10:02
McDonald's і Starbucks розробили багаторазові "розумні"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст McDonald's і Starbucks розробили багаторазові \"розумні\" стаканчики.
Додано: Нед 01 бер, 2020 10:02
И как это понимать?
Макдак вернулся к автоматами с газировкой за 3 копейки?
Вот это поворот!
А нас пугали гриппом, сифилисом и холерой...
Додано: Нед 01 бер, 2020 10:13
Re: McDonald's і Starbucks розробили багаторазові
Дезінфекція різна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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