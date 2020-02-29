RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які реформи влади українці
вважають успішними (опитування)

Які реформи влади українці вважають успішними (опитування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 11:33

Які реформи влади українці вважають успішними (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з опитуванням, українці все більше розчаровуються у новій владі.

Дивися повний текст Які реформи влади українці вважають успішними (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93762
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 11:33

неблагодарные, столько реформ проведено... и только лишь слипой их не видет)))
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 17.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 11:34

Украина рухаеться в правильном направлении...
optyma33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 17.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податки на посилки: українці знайшли лазівки в нових нормах
R2 » Суб 29 лют, 2020 14:10
7 459
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 12:13
optyma33
Народний банк: кого вибрали українці - FinAwards 2020
R2 » Суб 29 лют, 2020 19:54
3 143
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 11:41
optyma33
На чому економлять українці, щоб поїхати відпочивати, і...
R2 » Нед 01 бер, 2020 11:35
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 11:36
optyma33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82037)
01.03.2020 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.