Згідно з опитуванням, українці все більше розчаровуються у новій владі.
Дивися повний текст Які реформи влади українці вважають успішними (опитування).
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Додано: Нед 01 бер, 2020 11:33
Які реформи влади українці вважають успішними (опитування)
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Дивися повний текст Які реформи влади українці вважають успішними (опитування).
Додано: Нед 01 бер, 2020 11:33
неблагодарные, столько реформ проведено... и только лишь слипой их не видет)))
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