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На чому економлять українці, щоб поїхати відпочивати, і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 бер, 2020 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Вільно дозволити собі фінансувати подорожі без додаткової економії можуть лише 19% українських туристів.
Дивися повний текст На чому економлять українці, щоб поїхати відпочивати, і як витрачають гроші у відпустці (дослідження)
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Додано: Нед 01 бер, 2020 11:36
работать больше нужно, лодари..
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