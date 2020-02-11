Безробітні українці можуть отримати одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності.
Дивися повний текст Безробітному можуть допомогти з організацією свого бізнесу (інфографіка).
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Додано: Нед 01 бер, 2020 11:47
Безробітному можуть допомогти з організацією свого...
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Дивися повний текст Безробітному можуть допомогти з організацією свого бізнесу (інфографіка).
Додано: Нед 01 бер, 2020 11:47
С безработного нечего взять, следовательно никто ему помогать не будет. Голые тунеядцы никому не нужны))
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