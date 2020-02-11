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Безробітному можуть допомогти
з організацією свого...

Безробітному можуть допомогти з організацією свого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 11:47

Безробітному можуть допомогти з організацією свого...

Пропонуємо до обговорення:
Безробітні українці можуть отримати одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності.

Дивися повний текст Безробітному можуть допомогти з організацією свого бізнесу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 11:47

С безработного нечего взять, следовательно никто ему помогать не будет. Голые тунеядцы никому не нужны))
optyma33
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