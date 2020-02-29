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Назвали продукт, який найбільше
експортують з України

Назвали продукт, який найбільше експортують з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 12:07

Назвали продукт, який найбільше експортують з України

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками року Україна стала найбільшим експортером соняшникової олії та шроту. Загальна сума експорту склала $4,3 млрд і $975 млн відповідно.

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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 12:07

Наибольший экспорт - это люди...
optyma33
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