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Експерт спрогнозував подорожчання
продуктового кошика...

Експерт спрогнозував подорожчання продуктового кошика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 12:17

Експерт спрогнозував подорожчання продуктового кошика...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість продуктового кошика для українців в 2020 році подорожчає не більш ніж на 5%.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував подорожчання продуктового кошика цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 12:17

Пусть дорожают. Это нормально. Главное чтобы не дешевели...
optyma33
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