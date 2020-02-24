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Як правильно подати декларацію громадянам, які планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 бер, 2020 14:56
Пропонуємо до обговорення:
Податкова декларація подається платником податків до контролюючого органу за місцем податкового обліку.
Дивися повний текст Як правильно подати декларацію громадянам, які планують виїзд на ПМП
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