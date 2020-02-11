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Київські школярі отримають
е-учнівські квитки

Київські школярі отримають е-учнівські квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 17:03

Київські школярі отримають е-учнівські квитки

Пропонуємо до обговорення:
Батьки зможуть відстежити переміщення дітей-школярів.

Дивися повний текст Київські школярі отримають е-учнівські квитки.
R2
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