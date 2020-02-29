RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки податків приніс Україні
експорт IT-послуг - IT...

Скільки податків приніс Україні експорт IT-послуг - IT...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 19:53

Скільки податків приніс Україні експорт IT-послуг - IT...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року до держбюджету надійшло 16,7 млрд гривень податків і зборів від ІТ-експорту.

Дивися повний текст Скільки податків приніс Україні експорт IT-послуг - IT Ukraine Association (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93767
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 19:53

Солиднинько так.
erodimon2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 10.07.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість вищої освіти в Україні зросте, – заступник...
R2 » Суб 29 лют, 2020 20:14
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 21:18
ruvex
В Україні з'явився вертоліт для транспортування...
R2 » Суб 29 лют, 2020 22:48
3 172
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 20:29
ruvex
Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті,... 1, 2
R2 » П'ят 28 лют, 2020 13:48
19 615
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 20:10
hno3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17700)
01.03.2020 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.