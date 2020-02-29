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Скільки податків приніс Україні експорт IT-послуг - IT...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 бер, 2020 19:53
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року до держбюджету надійшло 16,7 млрд гривень податків і зборів від ІТ-експорту.
Дивися повний текст Скільки податків приніс Україні експорт IT-послуг - IT Ukraine Association (інфографіка)
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Додано: Нед 01 бер, 2020 19:53
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