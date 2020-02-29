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Довіра українців до ринку
землі падає - дослідження

Довіра українців до ринку землі падає - дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 20:50

Довіра українців до ринку землі падає - дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Відкриття ринку землі в Україні підтримують 15% громадян.

Дивися повний текст Довіра українців до ринку землі падає - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 20:50

У меня тут дочка в наследство получила землю. Так вот решили сдать в аренду. Ну местный фермер прислал договор аренды. Не буду рассказывать детали, но суть договора у хозяина нет прав вообще, фермер делает что хочет и все это за смешные деньги и на 10 лет. То есть по факту после подписания договора ты фактически на 10 лет лишаешься собственности. Поспрашивал в деревне в другом районе у родственников, там такая же фигня. В общем стало понятно почему фермеры против, их устраивает "иметь" крестьян. Понятно, что преподносят это все под другим соусом.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 21:17

Re: Довіра українців до ринку землі падає - дослідження

У нас есть недо рынок энергоресурсов, по образу и подобию будет рынок земли. Только еще немного уменьшат население.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 21:19

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omb
 
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