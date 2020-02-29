Відкриття ринку землі в Україні підтримують 15% громадян.
Дивися повний текст Довіра українців до ринку землі падає - дослідження.
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Додано: Нед 01 бер, 2020 20:50
Довіра українців до ринку землі падає - дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Довіра українців до ринку землі падає - дослідження.
Додано: Нед 01 бер, 2020 20:50
У меня тут дочка в наследство получила землю. Так вот решили сдать в аренду. Ну местный фермер прислал договор аренды. Не буду рассказывать детали, но суть договора у хозяина нет прав вообще, фермер делает что хочет и все это за смешные деньги и на 10 лет. То есть по факту после подписания договора ты фактически на 10 лет лишаешься собственности. Поспрашивал в деревне в другом районе у родственников, там такая же фигня. В общем стало понятно почему фермеры против, их устраивает "иметь" крестьян. Понятно, что преподносят это все под другим соусом.
Додано: Нед 01 бер, 2020 21:17
Re: Довіра українців до ринку землі падає - дослідження
У нас есть недо рынок энергоресурсов, по образу и подобию будет рынок земли. Только еще немного уменьшат население.
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Додано: Нед 01 бер, 2020 21:19
Как можно доверять или не доверять тому чего нет?
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