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Довіра українців до ринку
землі падає - дослідження

Довіра українців до ринку землі падає - дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 02:44

Згідно статті 13 та 14 конституції України власником землі є українській народ. Продаючи землю у приватну власність держава має відшкодувати громадянам майнові втрати.
Об'єм сільськогосподарських угідь за площею оцінюється у 39 мільйонів гектарів. Ринкова ціна після початку продажу має перевищити 100000$ за гектар. В Україні проживає 37 млн населення враховуючи немовлят. Розрахунок вартості особистої частки, 39млн ÷ 37млн = 105405. Тобто кожен власник у особі українця, згідно закону має отримати ≥105000$, у тому числі діти та пенсіонери, незалежно від успадкованого на цей час майна та земельних ділянок.
Передбачаючи критику стосовно ціни маю відповісти. На даний час у Польщі набагато гірші за якістю сільхоз землі продають по 60000$ за гектар, частка черноземів в наших сусідів невелика і становить лише 1% від загальної площі. Натомість в Україні надпотужні черноземи більше 1,20 метра завглиб, що становлять 88% земель сільськогосподарського призначення, та 30% від загальної площі країни, що спрощує логістику і як висновок має коштувати дорожче.
vitouphiill
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:02

vitouphiill ну так от продажи земли, деньги поступают в государственный или местный бюджет и будут тратиться на народ - тут все четко 8)
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:57

Дайте землю кому положено для начала , а то украинец без земли сидит , а вы продавать собираетесь !!!!!
boltinov88
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:56

  ruvex написав:У нас есть недо рынок энергоресурсов, по образу и подобию будет рынок земли. Только еще немного уменьшат население.


рынок энергоресурсов при всех своих детских болезнях дает очень интересные результаты))) опять же, Вы говорите про рынок газа или электроэнергии?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:04

  vitouphiill написав:Згідно статті 13 та 14 конституції України власником землі є українській народ. Продаючи землю у приватну власність держава має відшкодувати громадянам майнові втрати.
Об'єм сільськогосподарських угідь за площею оцінюється у 39 мільйонів гектарів. Ринкова ціна після початку продажу має перевищити 100000$ за гектар. В Україні проживає 37 млн населення враховуючи немовлят. Розрахунок вартості особистої частки, 39млн ÷ 37млн = 105405. Тобто кожен власник у особі українця, згідно закону має отримати ≥105000$, у тому числі діти та пенсіонери, незалежно від успадкованого на цей час майна та земельних ділянок.
Передбачаючи критику стосовно ціни маю відповісти. На даний час у Польщі набагато гірші за якістю сільхоз землі продають по 60000$ за гектар, частка черноземів в наших сусідів невелика і становить лише 1% від загальної площі. Натомість в Україні надпотужні черноземи більше 1,20 метра завглиб, що становлять 88% земель сільськогосподарського призначення, та 30% від загальної площі країни, що спрощує логістику і як висновок має коштувати дорожче.


либо стеб, либо не знаю, что и сказать.
какие 1.2 метра чернозема? может до революции 1917 года и было, сейчас намного меньше.
EBITDA с одного га эффективных сельхозников - 400 дол/год. Цену земли сможете посчитать????
Shaman
 
Повідомлень: 16
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