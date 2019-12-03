Довіра українців до ринку землі падає - дослідження
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Згідно статті 13 та 14 конституції України власником землі є українській народ. Продаючи землю у приватну власність держава має відшкодувати громадянам майнові втрати. Об'єм сільськогосподарських угідь за площею оцінюється у 39 мільйонів гектарів. Ринкова ціна після початку продажу має перевищити 100000$ за гектар. В Україні проживає 37 млн населення враховуючи немовлят. Розрахунок вартості особистої частки, 39млн ÷ 37млн = 105405. Тобто кожен власник у особі українця, згідно закону має отримати ≥105000$, у тому числі діти та пенсіонери, незалежно від успадкованого на цей час майна та земельних ділянок. Передбачаючи критику стосовно ціни маю відповісти. На даний час у Польщі набагато гірші за якістю сільхоз землі продають по 60000$ за гектар, частка черноземів в наших сусідів невелика і становить лише 1% від загальної площі. Натомість в Україні надпотужні черноземи більше 1,20 метра завглиб, що становлять 88% земель сільськогосподарського призначення, та 30% від загальної площі країни, що спрощує логістику і як висновок має коштувати дорожче.
vitouphiill написав:Згідно статті 13 та 14 конституції України власником землі є українській народ. Продаючи землю у приватну власність держава має відшкодувати громадянам майнові втрати. Об'єм сільськогосподарських угідь за площею оцінюється у 39 мільйонів гектарів. Ринкова ціна після початку продажу має перевищити 100000$ за гектар. В Україні проживає 37 млн населення враховуючи немовлят. Розрахунок вартості особистої частки, 39млн ÷ 37млн = 105405. Тобто кожен власник у особі українця, згідно закону має отримати ≥105000$, у тому числі діти та пенсіонери, незалежно від успадкованого на цей час майна та земельних ділянок. Передбачаючи критику стосовно ціни маю відповісти. На даний час у Польщі набагато гірші за якістю сільхоз землі продають по 60000$ за гектар, частка черноземів в наших сусідів невелика і становить лише 1% від загальної площі. Натомість в Україні надпотужні черноземи більше 1,20 метра завглиб, що становлять 88% земель сільськогосподарського призначення, та 30% від загальної площі країни, що спрощує логістику і як висновок має коштувати дорожче.
либо стеб, либо не знаю, что и сказать. какие 1.2 метра чернозема? может до революции 1917 года и было, сейчас намного меньше. EBITDA с одного га эффективных сельхозников - 400 дол/год. Цену земли сможете посчитать????
lestat написав:земля давно распилена, хотят узаконить распил...
"Монетизировать" много летний криминал и коррупцию на этом "поле".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vitouphiill написав:Згідно статті 13 та 14 конституції України власником землі є українській народ. Продаючи землю у приватну власність держава має відшкодувати громадянам майнові втрати. Об'єм сільськогосподарських угідь за площею оцінюється у 39 мільйонів гектарів. Ринкова ціна після початку продажу має перевищити 100000$ за гектар. В Україні проживає 37 млн населення враховуючи немовлят. Розрахунок вартості особистої частки, 39млн ÷ 37млн = 105405. Тобто кожен власник у особі українця, згідно закону має отримати ≥105000$, у тому числі діти та пенсіонери, незалежно від успадкованого на цей час майна та земельних ділянок. Передбачаючи критику стосовно ціни маю відповісти. На даний час у Польщі набагато гірші за якістю сільхоз землі продають по 60000$ за гектар, частка черноземів в наших сусідів невелика і становить лише 1% від загальної площі. Натомість в Україні надпотужні черноземи більше 1,20 метра завглиб, що становлять 88% земель сільськогосподарського призначення, та 30% від загальної площі країни, що спрощує логістику і як висновок має коштувати дорожче.
1. Зе и Ко - не собираются РАБОТАТЬ на земле и хоть что-то производить. 2. Зе и Ко - собираются торговать Землёй Украины. 3. "Деньги" - они с "воздуха", или "Земли" не беруться - они или честно зарабатываются, или воруются. Третьего не дано. 4. Зе и Ко только начинают разворачивать торговлю Украиной и её интересами - сегодняшнее Заявление нового премьера. https://tv.ua/tv/teleshou/1191114-pravo ... t-05032020
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Shaman написав:либо стеб, либо не знаю, что и сказать. какие 1.2 метра чернозема? может до революции 1917 года и было, сейчас намного меньше. EBITDA с одного га эффективных сельхозников - 400 дол/год. Цену земли сможете посчитать????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.