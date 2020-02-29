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Майже $13 млрд: у Мінфіні
підрахували, скільки...

Майже $13 млрд: у Мінфіні підрахували, скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 22:41

Майже $13 млрд: у Мінфіні підрахували, скільки...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства фінансів України, у 2019 році українські трудові мігранти переказали в Україні 12,9 мільярда доларів.

Дивися повний текст Майже $13 млрд: у Мінфіні підрахували, скільки заробітчани переказали грошей в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 22:41

- Отмечается, что в течение 2019 года объемы денежных переводов заробитчан выросли на 12,2% против предыдущего года и способствовали росту уровня средней зарплаты в Украине. -
Это че получается среднюю считают с заработком за бугром? А я то смотрю откуда цифры такие нереальные.
p_a_l
 
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