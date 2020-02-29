За даними Міністерства фінансів України, у 2019 році українські трудові мігранти переказали в Україні 12,9 мільярда доларів.
Дивися повний текст Майже $13 млрд: у Мінфіні підрахували, скільки заробітчани переказали грошей в Україну.
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Додано: Нед 01 бер, 2020 22:41
Майже $13 млрд: у Мінфіні підрахували, скільки...
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Дивися повний текст Майже $13 млрд: у Мінфіні підрахували, скільки заробітчани переказали грошей в Україну.
Додано: Нед 01 бер, 2020 22:41
- Отмечается, что в течение 2019 года объемы денежных переводов заробитчан выросли на 12,2% против предыдущего года и способствовали росту уровня средней зарплаты в Украине. -
Это че получается среднюю считают с заработком за бугром? А я то смотрю откуда цифры такие нереальные.
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