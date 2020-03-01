Ищем партнера

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 02 бер, 2020 07:37
Новому предприятию по переработке промышленных технологических отходов масложировых производств (80% готовности) необходима докапитализация для доукомплектации и запуска в размере 50000$. Готовы рассмотреть долевое участие. После получения инвестиций запуск в течении 1-2 месяцев. Окупаемость инвестиций 1 год.
0992002443best.ua@yahoo.com
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