У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.
Дивися повний текст Найкраща дебетова картка за версією FinAwards 2020 (фото).
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Додано: Пон 02 бер, 2020 09:40
Найкраща дебетова картка за версією FinAwards 2020 (фото)
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Дивися повний текст Найкраща дебетова картка за версією FinAwards 2020 (фото).
Додано: Пон 02 бер, 2020 09:40
Для мене КоКо від Форварда більш приваблива картка ніж ВсеКАРТА - по суті, ті самі плюшки, все без комісії плюс великий відсоток на залишок коштів. Закрив недавно ВсеКАРТу бо КоКо повністю її замінила.
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