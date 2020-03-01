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Найкраща дебетова картка за
версією FinAwards 2020 (фото)

Найкраща дебетова картка за версією FinAwards 2020 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:40

Найкраща дебетова картка за версією FinAwards 2020 (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.

Дивися повний текст Найкраща дебетова картка за версією FinAwards 2020 (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:40

Для мене КоКо від Форварда більш приваблива картка ніж ВсеКАРТА - по суті, ті самі плюшки, все без комісії плюс великий відсоток на залишок коштів. Закрив недавно ВсеКАРТу бо КоКо повністю її замінила.
miltador
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