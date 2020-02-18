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Ще один виробник смартфонів
готує власний електрокар (відео)

Ще один виробник смартфонів готує власний електрокар (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:51

Ще один виробник смартфонів готує власний електрокар (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Виробник смартфонів, компанія Sony презентувала свою розробку.

Дивися повний текст Ще один виробник смартфонів готує власний електрокар (відео).
R2
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