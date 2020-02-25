RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Hyundai представив оновлений
i30: що змінилося (фото)

Hyundai представив оновлений i30: що змінилося (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:56

Hyundai представив оновлений i30: що змінилося (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai представила оновлену лінійку i30. Хетчбек, фастбек і універсал отримали нові бампери і оптику, 10,25-дюймову мультимедійну систему, помірно-гібридні силові установки і літровий турбомотор. Крім того, з рестайлінгом «підігріте» виконання N Line з'явилося у двохоб'ємного кузова.

Дивися повний текст Hyundai представив оновлений i30: що змінилося (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93773
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:56

Хотелось бы в Украине его быстрее увидеть.
demavita
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2
З нами з: 02.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Puente і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найкраща дебетова картка за версією FinAwards 2020 (фото)
R2 » Пон 02 бер, 2020 09:40
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 09:40
miltador
Huawei анонсувала компактний смартфон (фото)
R2 » Суб 29 лют, 2020 01:13
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лют, 2020 01:14
moveton
НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото,...
R2 » Вів 25 лют, 2020 09:22
4 159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 12:45
Puente

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1405)
02.03.2020 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.