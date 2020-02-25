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Hyundai представив оновлений i30: що змінилося (фото)
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Додано: Пон 02 бер, 2020 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai представила оновлену лінійку i30. Хетчбек, фастбек і універсал отримали нові бампери і оптику, 10,25-дюймову мультимедійну систему, помірно-гібридні силові установки і літровий турбомотор. Крім того, з рестайлінгом «підігріте» виконання N Line з'явилося у двохоб'ємного кузова.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 09:56
Хотелось бы в Украине его быстрее увидеть.
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