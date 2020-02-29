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Citroen в 2020 році випустить новий електричний хетчбек...
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Додано: Пон 02 бер, 2020 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Citroen в 2020 році випустить на ринок шість нових моделей з електричною силовою установкою, в тому числі новий компактний електричний хетчбек, який стане заміною Citroen C4 і C4 Cactus. Про це розповіла директор по продуктах і стратегії Citroen Лоуренс Хансен.
Дивися повний текст Citroen в 2020 році випустить новий електричний хетчбек (фото)
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Додано: Пон 02 бер, 2020 09:57
Citroen в 2020 році випустить на ринок шість нових моделей з електричною силовою установкою, в тому числі новий компактний електричний хетчбек - эпоха электромобилей началась, теперь надо поработать над ёмкостью батарей.
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