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Держбюджет в лютому виконано на 93,7% - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 бер, 2020 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Доходи загального фонду Державного бюджету в лютому 2020 виконано на 93,7% від розпису.
Дивися повний текст Держбюджет в лютому виконано на 93,7% - Маркарова
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Додано: Пон 02 бер, 2020 10:16
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