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Держбюджет в лютому виконано
на 93,7% - Маркарова

Держбюджет в лютому виконано на 93,7% - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 10:16

Держбюджет в лютому виконано на 93,7% - Маркарова

Пропонуємо до обговорення:
Доходи загального фонду Державного бюджету в лютому 2020 виконано на 93,7% від розпису.

Дивися повний текст Держбюджет в лютому виконано на 93,7% - Маркарова.
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