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Найкраща VIP-кредитка: названо
переможця за версією...

Найкраща VIP-кредитка: названо переможця за версією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 10:50

Найкраща VIP-кредитка: названо переможця за версією...

Пропонуємо до обговорення:
Днями в столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.

Дивися повний текст Найкраща VIP-кредитка: названо переможця за версією FinAwards 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 10:50

Iron Bank, ну-ну)
Владелец данной карты, кешбек реальный на уровне 1%, лучшая? Точно?
y_ze3apb
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