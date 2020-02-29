Днями в столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.
Дивися повний текст Найкраща VIP-кредитка: названо переможця за версією FinAwards 2020.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 10:50
Найкраща VIP-кредитка: названо переможця за версією...
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Дивися повний текст Найкраща VIP-кредитка: названо переможця за версією FinAwards 2020.
Додано: Пон 02 бер, 2020 10:50
Iron Bank, ну-ну)
Владелец данной карты, кешбек реальный на уровне 1%, лучшая? Точно?
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