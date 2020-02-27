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Індекс настроїв малого і середнього бізнесу покращився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 бер, 2020 11:19
Пропонуємо до обговорення:
За останні 6 місяців індекс настроїв малого і середнього бізнесу покращився з 2,7 до 3 балів з 5 можливих.
Дивися повний текст Індекс настроїв малого і середнього бізнесу покращився
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Додано: Пон 02 бер, 2020 11:20
На сегодня данная новость выглядит смешно.
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