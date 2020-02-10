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Amazon відкрив перший великий супермаркет без кас і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 бер, 2020 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша у світі компанія електронної комерції Amazon відкрила продуктовий супермаркет, у якому реалізувала модель Amazon Go, тобто торгівлю без кас і касирів. Розташований він у місті Сіетлі, США.
Дивися повний текст Amazon відкрив перший великий супермаркет без кас і продавців (фото)
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Додано: Пон 02 бер, 2020 11:31
квадрат в цiлих 31,5*31,5 метрiв!!! Огого! Сiльський магазинчик, мабуть?
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