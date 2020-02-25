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Бюджет за два роки недоотримав
25 мільярдів від...

Бюджет за два роки недоотримав 25 мільярдів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 11:53

Бюджет за два роки недоотримав 25 мільярдів від...

Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата виявила, що за 2 роки обсяг "тіньового ринку" бензину та дизпалива міг становити до 4,6 млн тонн, а держбюджет недоотримав акцизного податку на суму 25 млрд грн.

Дивися повний текст Бюджет за два роки недоотримав 25 мільярдів від \"тіньового ринку\" пального - Пацкан.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 11:54

Неправильно. С такими ценами на топливо, это народ сэкономил и не обеднел на 25 милиардов.
KTB
 
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