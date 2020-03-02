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Названо найбільш стійкий
банк України - FinAwards 2020

Названо найбільш стійкий банк України - FinAwards 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:14

Названо найбільш стійкий банк України - FinAwards 2020

Пропонуємо до обговорення:
У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.

Дивися повний текст Названо найбільш стійкий банк України - FinAwards 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:14

Якщо банку видали приз за надійність, значить прийшла пора забирати звідти гроші.
abvertaras
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