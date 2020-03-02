У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2020.
Дивися повний текст Названо найбільш стійкий банк України - FinAwards 2020.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 12:14
Названо найбільш стійкий банк України - FinAwards 2020
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Дивися повний текст Названо найбільш стійкий банк України - FinAwards 2020.
Додано: Пон 02 бер, 2020 12:14
Якщо банку видали приз за надійність, значить прийшла пора забирати звідти гроші.
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