Управління США по патентах і торгових марках (USPTO) видало південнокорейському гігантові Samsung патент на новий мобільний гаджет.
Дивися повний текст У Samsung запатентовано смартфон з багатомодульною селфі-камерою (фото).
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Додано: Пон 02 бер, 2020 12:51
У Samsung запатентовано смартфон з багатомодульною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Samsung запатентовано смартфон з багатомодульною селфі-камерою (фото).
Додано: Пон 02 бер, 2020 12:51
Samsung проєктує новий смартфон моноблочного типу. - будем ждать выхода новинки, пользуюсь самсунгом уже 10 лет.
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