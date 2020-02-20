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У Samsung запатентовано
смартфон з багатомодульною...

У Samsung запатентовано смартфон з багатомодульною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:51

У Samsung запатентовано смартфон з багатомодульною...

Пропонуємо до обговорення:
Управління США по патентах і торгових марках (USPTO) видало південнокорейському гігантові Samsung патент на новий мобільний гаджет.

Дивися повний текст У Samsung запатентовано смартфон з багатомодульною селфі-камерою (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:51

Samsung проєктує новий смартфон моноблочного типу. - будем ждать выхода новинки, пользуюсь самсунгом уже 10 лет.
aleksandr_ryabuhin
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