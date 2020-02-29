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Уряд буде швидше
продавати державні банки

Уряд буде швидше продавати державні банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 13:34

Уряд буде швидше продавати державні банки

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін готує нову стратегію розвитку державних банків із більш амбітними цілями по роздержавленню.

Дивися повний текст Уряд буде швидше продавати державні банки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 13:37

За чем продавать то что приносит прибыль?
Nicolas21
 
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