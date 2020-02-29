Мінфін готує нову стратегію розвитку державних банків із більш амбітними цілями по роздержавленню.
Дивися повний текст Уряд буде швидше продавати державні банки.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 13:34
Уряд буде швидше продавати державні банки
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Дивися повний текст Уряд буде швидше продавати державні банки.
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