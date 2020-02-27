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Гончарук: Зиму ми
пройшли прекрасно

Гончарук: Зиму ми пройшли прекрасно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 14:54

Гончарук: Зиму ми пройшли прекрасно

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що витрати українців на газ цієї зими значно менші, ніж торік, за лютий сума в платіжці за газ буде рекордно низькою.

Дивися повний текст Гончарук: Зиму ми пройшли прекрасно.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 14:55

а була зима? де тут ваша заслуга?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 15:14

  ruslan42212 написав:а була зима? де тут ваша заслуга?

Респект. Цинично отжали за ЦО больше чем в прошлом несмотря на теплую зиму.
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