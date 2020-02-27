Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що витрати українців на газ цієї зими значно менші, ніж торік, за лютий сума в платіжці за газ буде рекордно низькою.
Дивися повний текст Гончарук: Зиму ми пройшли прекрасно.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 14:54
Гончарук: Зиму ми пройшли прекрасно
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Дивися повний текст Гончарук: Зиму ми пройшли прекрасно.
Додано: Пон 02 бер, 2020 15:14
Респект. Цинично отжали за ЦО больше чем в прошлом несмотря на теплую зиму.
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