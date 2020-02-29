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Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 бер, 2020 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийняте і знаходиться в стадії розробки.
Дивися повний текст Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
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Додано: Пон 02 бер, 2020 15:13
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