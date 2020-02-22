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Антимонопольний комітет
порушив справу проти Нафтогазу

Антимонопольний комітет порушив справу проти Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 15:50

Антимонопольний комітет порушив справу проти Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України порушив справу проти Національної акціонерної компанії Нафтогаз. Нафтогаз підозрюють у зловживанні монопольним становищем починаючи з 2018 року.

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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 15:50

Очередной пиар от амку.Практически не решил ни одного серъезного производства одни пустые лозунги.Коэффицент "приведения"(обдирания) ,действующий уже полтора года так и не отменили.Люди в масштабах страны переплатили миллиарды гривен в карман фирташа.Вот и вся работа амку.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 15:57

Re: Антимонопольний комітет порушив справу проти Нафтогазу

  sena_2008atp написав:Коэффицент "приведения"(обдирания) ,действующий уже полтора года так и не отменили.Люди в масштабах страны переплатили миллиарды гривен в карман фирташа.Вот и вся работа амку.

В Європі теж платять за джоулі, а не за кубометри. Не буде коефіцієнта - піднімуть ціну, так, що в середньому буде ще більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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