RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укртелеком" з 1 березня
підвищив тарифи для населення

"Укртелеком" з 1 березня підвищив тарифи для населення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:13

"Укртелеком" з 1 березня підвищив тарифи для населення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст \"Укртелеком\" з 1 березня підвищив тарифи для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93786
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:13

Скоро керівництво укртелекому будуть телефонувати один одному, з такими тарифами, бо більше нікому буде. Тут вже коментарі писати нікому бо нікого їхній Укртелеком не цікавий. Тарифи мають набагато меншими тоді буде велика кількість підключених і буде вам щастя.
valeragre
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індексація пенсій з 1 березня: кому скільки додадуть 1, 2
R2 » Суб 29 лют, 2020 14:30
11 1746
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 21:59
vallalla41
Коронавірус може вразити 80% населення Землі, - ВООЗ
R2 » Вів 25 лют, 2020 16:56
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 22:16
warlamp
"Укртелеком" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок... 1, 2
R2 » Сер 19 лют, 2020 11:05
16 1103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 21:42
fighterjet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.