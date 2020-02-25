Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Укртелеком\" з 1 березня підвищив тарифи для населення.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 16:13
"Укртелеком" з 1 березня підвищив тарифи для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укртелеком\" з 1 березня підвищив тарифи для населення.
Додано: Пон 02 бер, 2020 16:13
Скоро керівництво укртелекому будуть телефонувати один одному, з такими тарифами, бо більше нікому буде. Тут вже коментарі писати нікому бо нікого їхній Укртелеком не цікавий. Тарифи мають набагато меншими тоді буде велика кількість підключених і буде вам щастя.
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